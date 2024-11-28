«Мы не вылечились». Рыбин с Сенчуковой продолжают борьбу с раком

Солист группы «Дюна» Виктор Рыбин и его жена, певица Наталья Сенчукова продолжают борьбу с раком кожи. По словам музыканта, после нескольких лет ремиссии им вновь потребовалась медицинская помощь.

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«Да нифига мы не вылечились! Наташа вон полтора месяца назад операцию на ноге перенесла, удалили ей небольшую базалиому. Сейчас восстанавливается, рана до сих пор не зажила, надрез был глубокий», - приводит StarHit слова Рыбина.

При этом он подчеркнул, что у их болезни неагрессивный тип, поэтому сильно жизнь она не портит.

Как отметил солист «Дюны», он также столкнулся с базалиомой, но попытался избавиться от нее самостоятельно. В итоге все равно пришлось обращаться к врачу, так как начались осложнения.

«У меня недавно вылезло одно, так я крем купил и им сжег эту болячку: онколог мой меня за это чуть не убил, так орал! … Но я этой болячки не боюсь — в наше время и пострашнее есть», — заверил Виктор.

Ранее продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл гонорары Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой. Он назвал семейную пару замечательным тандемом и отметил, что ценник на концерты звездных супругов в настоящий момент адекватный - от 450 до 600 тысяч рублей за часовую программу.