Названы самые популярные песни в России в 2024 году

Сервис VK Музыка подвел итоги года и выяснил, что и кого чаще всего слушали россияне в 2024 году. О самых популярных треках, альбомах и артистах стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что стриминг вручил награды в 22 номинациях, где были также представлены музыкальные лейблы, аудиокниги и подкасты.

Артистом года третий раз подряд стал MACAN (настоящее имя Андрей Косолапов), набравший более 950 000 000 стримов. Российский рэпер также забрал награду в номинации «Альбом года». Его сборник I AM, вышедший летом этого года, прослушали в VK Музыке более 280 миллионов раз. При этом треть треков до сих пор остается в чарте сервиса.

В номинации «Группа года» победил дуэт из Владикавказа Miyagi & Эндшпиль (Азамат Кудзаев и Сослан Бурнацев), его слушали больше 700 миллионов раз. А номинацию «Артист с самой большой аудиторией» взял Баста. В 2024 году у исполнителя более 20 миллионов уникальных слушателей.

«Я благодарен людям, которые слушают мою музыку, приходят на концерты, разделяют со мной разные этапы своей жизни, в которой есть место всему.<...> В этой награде и этой огромной цифре здесь и сейчас есть каждый из вас», — отметил певец.

Артисткой года стала ANNA ASTI (Анна Дзюба), чьи треки слушали более 300 миллионов раз. Треком года стала композиция «Дорога дальняя» в исполнении Jakone (Арам Байталов). Номинацию «Прорыв года» взяла исполнительница песни «Матушка» Татьяна Куртукова, а «Тренд года» — uniqe, nkeeei, ARTEM SHILOVETS и Wipo за хит «Гламур».

Между тем в номинации «Лейбл года» победил Golden Sound (MACAN, A.V.G, Jakone, SCIRENA), а самой креативной командой года стала RNDM CREW (OG Buda, MAYOT, Toxi$, 163ONMYNECK, Inst Rinna). «Аудиокнигой года» стало «Железное пламя», а «Подкастом года» — «Дневники Лоры Палны».

Ранее стало известно, что VK Музыка выпустила крупнейшее за 17 лет работы сервиса обновление. Главным изменением стал редизайн одноименного приложения и музыкального раздела «ВКонтакте», оформленные в одном стиле. Благодаря единому интерфейсу навигация для пользователей стала более простой и понятной.