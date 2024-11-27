Российская певица Диана Арбенина упала с балкона во время концерта. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Согласно информации источника, инцидент произошел в Санкт-Петербурге в клубе «А2». Во время выступления исполнительница решила пройтись по сетке, которая расположена вдоль балконов. Однако в процессе сетка под Арбениной порвалась, и та стала падать в фан-зону. Впрочем, ее успели поймать и затащить обратно на балкон.

Помимо этого в сеть также попало видео, на кадры которого попал момент падения. На них можно увидеть, как Арбенина падает сквозь сетку, пытаясь схватиться за перекладины балкона.

Ранее Арбенина заявила, что улетела из России после «отмены».