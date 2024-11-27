На Игоря Бутмана подали в суд из-за долгов

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал в суд на народного артиста России Игоря Бутмана. Об этом сообщает mk.ru.

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Причиной подачи иска стали долги за жилье и коммунальные услуги. Речь идет о квартире на улице Пречистенка. Сумма долга неизвестна. 63-й судебный участок мирового суда района Хамовники принял дело к производству.

Бутман занимался музыкой с детства. После школы он поступил в музыкальное училище имени М. Мусоргского. В 1978 году артиста пригласил в свой ансамбль джазмен Давид Голощекин. В том же году он организовал первый джаз-квартет. В 1981-м саксофонист примкнул к квинтету Сергея Курехина и выступил на «Весенних концертах нового джаза».

В 2011 году Бутман удостоился звания «Народный артист России». Он также награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

В ноябре Бутман признался, что перестал поддерживать связь с экс-солистом «Аквариума» Борисом Гребенщиковым (признан в РФ иностранным агентом).

По словам Бутмана, его удивляют антироссийские высказывания Гребенщикова. Он признался, что ему не близка позиция рокера. Артист также вспомнил, что Гребенщиков «очень хорошо уживался с властью» во времена СССР. Он никогда не думал об отъезде из страны, хотя «особо ничего не делал» и нигде не работал в тот момент.