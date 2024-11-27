Дети Градского потребовали выделить им больше наследства

Старшие дети Градского, Даниил и Мария, несогласные с решением суда по выделенной им недвижимости в рамках наследства, потребовали выделить им больше. Соответствующую кассационную жалобу рассмотрит Тверской районный суд, со ссылкой на данные из картотеки московских судов сообщила «Газета.Ru».

Заседание состоится 17 декабря. В конце сентября Даниил и Мария Градские обратились в суд с требованием пересмотреть решение предыдущей инстанции о разделе имущества певца, желая получить больше наследства. В соответствии с последним решением суда они получили дом в закрытом элитном поселке Подмосковья, участки земли в Подмосковье суммарной площадью около четырех тысяч квадратных метров, а также квартиру в Москве.

Ранее стало известно, что жена и дети Александра Градского в общей сложности получили в наследство 22 объекта недвижимости. При этом исковые требования последней жены исполнителя, Марины Коташенко, суд удовлетворил лишь частично. Ей и двум ее сыновьям достались по 1/3 доли в четырех нежилых объектах площадью от 15 до 400 квадратных метров, в особняке площадью 1172 «квадрата» и четырех земельных участках площадью от 300 до 2600 «квадратов».