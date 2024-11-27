Ротару пыталась продать квартиру в Москве Баскову

Певица София Ротару намеревалась продать свою квартиру в центре Москвы артисту Николаю Баскову. Об этом рассказала музыкальный продюсер Алина Сагина.

По ее словам, перед тем, как выставить квартиру на продажу, Ротару связывалась с рядом коллег из шоу-бизнеса с предложением о покупке.

— Звонила она и Николаю Баскову, предлагала выкупить у нее квартиру за 60 миллионов рублей. Но он сразу отказался, — рассказала продюсер.

Как уточнила Сагина в интервью kp.ru, один из звездных исполнителей пытался уговорить ее снизить цену до 40 миллионов рублей, на что певица ответила, что это крайне недостаточно для жилья такой знаменитости.

Раскрыта причина неудавшейся попытки продажи квартиры Ротару в Москве

24 ноября стало известно, что квартиру Ротару сняли с продажи. Несмотря на то что объект активно смотрело множество потенциальных покупателей, никто так и не захотел его приобрести.

По данным СМИ, по этой причине исполнительница переписала свою московскую квартиру на своего сына. Площадь помещения составляет 121 квадратный метр, в нем три комнаты. Квартира находится на третьем этаже 15-этажного дома на Зоологической улице.