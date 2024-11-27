Экс-супруга Погребняка откровенно высказалась о пластике у Хайдарова

Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка Мария откровенно высказалась о предстоящей пластике у скандального хирурга Тимура Хайдарова. Сторис на эту тему появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя знаменитость заявила, что доверяет доктору вопреки его сомнительной репутации. По словам экс-супруги спортсмена, она планирует сделать маммопластику (пластику груди) и ушить диастаз, который появился у нее после родов. Погребняк отметила, что не хочет увеличивать размер груди, решив при этом заменить старые импланты.

«Я до последнего думала делать ли вообще операцию, но пообщавшись с врачом приняла решение. Замена необходима! Прошло слишком много лет», — подчеркнула инфлюэнсер.

В октябре Мария Погребняк показала испорченную внешность после одной бьюти-процедуры. В описании к фото звезда рассказала, что семь лет назад обратилась к косметологу с просьбой увлажнить кожу посредством биоревитализации, однако столкнулась с неприятными последствиями.