Черновик письма Джона Леннона Эрику Клэптону выставлен на аукцион

Черновой вариант восьмистраничного письма, которое Джон Леннон написал Эрику Клэптону в 1971 году, уйдет с молотка на аукционе International Autograph Auctions Europe SL 5 декабря. Ожидается, что реликвия будет продана за 100−150 тысяч евро.

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В рукописи экс-битл предлагает Клэптону вместе создать группу, сообщает Lakes Media Network. Остальными ее участниками должны были стать Клаус Форман, Джим Кельтнер, Ники Хопкинс и Фил Спектор. «Я надеюсь выявить в нас величие, которое, я знаю, произойдет, если/когда мы соберемся вместе», — пишет Леннон в черновике.

Известно, что адресат отклонил предложение. При этом в 1969-м Джон и Эрик уже играли вместе в коллективе Plastic Ono Band.

Ранее стало известно, что в воронежском ЖК появился памятник Леннону.