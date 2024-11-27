Звезду «Мастера и Маргариты» засудила страховая компания

Народный артист России Александр Галибин, сыгравший Мастера в мини-сериале Владимира Бортко «Мастер и Маргарита», проиграл суд страховой компании. Об этом сообщает mk.ru.

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Судебное разбирательство состоялось в Савеловском суде города Москвы, несмотря на то, что причиной иска стало произошедшее в Санкт-Петербурге. В 2021 году в петербургской квартире Галибина на Мытнинской набережной прорвало трубу холодного водоснабжения, из-за аварии пострадала квартира ниже этажом.

Имущество соседа звезды «Мастера и Маргариты» покрыла страховка, поэтому страховая компания подала иск против Галибина, чтобы взыскать убытки. Сумма неизвестна. Иск рассматривал суд Москвы, поскольку актер с семьей давно переехал в Москву. Заявление передали по месту нахождения ответчика.

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Недавно сообщалось, что суд оставил в СИЗО фигурантку дела о квартире Долиной. Курьеру Анжеле Цырульниковой продлили срок содержания под стражей до 27 января.

В августе певица Лариса Долина продала свою квартиру в центре Москвы и перевела свои сбережения злоумышленникам. Ущерб составил порядка 120 млн рублей. Артистка подала в суд на покупательницу ее квартиры Полину Лурье. Певица потребовала признать сделку о продаже ее жилья недействительной.