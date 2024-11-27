Бородина объяснила, почему не переехала в дом Сердюкова

Телеведущая Ксения Бородина объяснила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), почему не переехала к своему возлюбленному, блогеру Николаю Сердюкову.

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Один из поклонников поинтересовался у Ксении Бородиной, почему Николай Сердюков переехал к ней. Телеведущая ответила, что они проводят время не только у нее, но и у блогера дома. При этом знаменитость отметила, что не готова переезжать к возлюбленному.

«Может потому, что у меня двое детей, у каждой своя комната, свои вещи любимые. Может потому, что у меня две собаки, две кошки, няня, домработница, два водителя, один из них с проживанием. Четыре машины и так далее. Огромная гардеробная, много вещей, дом большой, где всем удобно», — объяснила телеведущая.

1 августа Ксения Бородина опубликовала фотографии со своим новым возлюбленным, однако скрыла его лицо. В соцсетях предположили, что у блогерши роман с участником шоу «Последний герой» Николаем Сердюковым. Позже знаменитость подтвердила отношения с блогером. Недавно Ксения Бородина и Николай Сердюков отдыхали в Италии.