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Актер Юрий Стоянов заявил, что мстит мошенникам за обманутых пенсионеров

Актер Юрий Стоянов заявил, что никогда не становился жертвой мошенников, хотя злоумышленники много раз ему звонили.

Стоянов рассказал, как «пьет кровь» у телефонных мошенников
© Газета.Ru

Об этом он рассказал в беседе с НСН.

«Я люблю с ними поговорить иногда, но просто для того, чтобы попить у них крови, хоть немножко этой крови вернуть, которую они выпили у людей», — поделился артист.

Стоянов также посоветовал пенсионерам никогда не отвечать ни на один незнакомый номер. Актер считает, что государство должно пойти на радикальные меры в борьбе с телефонными мошенниками.

«Оставлять стариков без гробовых денег — я не знаю, какой срок за это нужно давать», — заявил он.

26 ноября сообщалось, что в РФ разработали меры для защиты людей от мошенничества с использованием ИТ-технологий. Соответствующий пакет законопроектов был разработан Минцифры совместно с правоохранительными органами и Банком России.

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