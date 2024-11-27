СМИ рассказали о райдере Нурлана Сабурова

Telegram-канал Shot рассказал, что стоимость выступления комика, ведущего «Что было дальше?» Нурлана Сабурова на новогодних корпоративах начинается от двух миллионов рублей - это скромный по сравнению с другими знаменитостями гонорар. В райдер комика входят мед, чай и отель класса люкс.

Как утверждает Shot, Сабурову требуется отдельная закрытая гримерка площадью как минимум 20 квадратных метров с гладильной доской и утюгом. В гримерке должны быть запакованные мед, лимон, чай и бутилированная вода.

По данным Shot, в номере пятизвездочного отеля, где остановится Сабуров, должна быть кровать размера King Size, одноразовая бритва, длинные носки и шампунь одного из известных брендов.

Ранее Telegram-канал Shot рассказал, что в райдер певца JONY (Джахид Гусейнли) включен номер с феном Dyson, приставкой PlayStation 5 и патчами. Также для певца должен быть организован сеанс массажа и горячий обед из пяти блюд, утверждал SHOT.