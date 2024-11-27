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«Живу по своим законам». Виктории Боне — 45

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Виктория Боня, 2018 год
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Виктория Боня, 2018 год 
© Асатур Есаянц/РИА Новости
Виктория Боня на Российской неделе моды, 2009 год
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Виктория Боня на Российской неделе моды, 2009 год 
© Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press
Экс-участницы шоу «Дом-2» Виктория Боня и Ольга Бузова в ресторане Marusya на «Дружественной встрече в поддержку турнира ЕВРО – 2012», 2010 год
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Экс-участницы шоу «Дом-2» Виктория Боня и Ольга Бузова в ресторане Marusya на «Дружественной встрече в поддержку турнира ЕВРО – 2012», 2010 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Виктория Боня на вечеринке по случаю своего дня рождения в ресторане La provincia, 2011 год
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Виктория Боня на вечеринке по случаю своего дня рождения в ресторане La provincia, 2011 год 
© Анатолий Ломохов/Global Look Press

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Виктория Боня на вечеринке в честь открытия ресторана «Чайка», 2009 год
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Виктория Боня на вечеринке в честь открытия ресторана «Чайка», 2009 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Степан Меньщиков и Виктория Боня во время участия в шоу «Дом-2» телеканала ТНТ, 2006 год
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Степан Меньщиков и Виктория Боня во время участия в шоу «Дом-2» телеканала ТНТ, 2006 год 
© dom2.ru
Виктория Боня и певец Стас Пьеха на церемонии вручения премии «Топ 100 Sexy», 2009 год
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Виктория Боня и певец Стас Пьеха на церемонии вручения премии «Топ 100 Sexy», 2009 год 
© Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press
Виктория Боня с мужем Алексом Смерфитом на презентации бренда INGLOT в Progress Bar в центре Digital October, 2013 год
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Виктория Боня с мужем Алексом Смерфитом на презентации бренда INGLOT в Progress Bar в центре Digital October, 2013 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Виктория Боня на показе Anastasia в рамках Недели моды Volvo в Москве, 2011 год
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Виктория Боня на показе Anastasia в рамках Недели моды Volvo в Москве, 2011 год 
© Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press

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Телеведущая Виктория Боня и актриса Мария Кожевникова на ягодно-музыкальной феерии Cherry Summer's Sound в ресторане Simple Pleasures, 2009 год
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Телеведущая Виктория Боня и актриса Мария Кожевникова на ягодно-музыкальной феерии Cherry Summer's Sound в ресторане Simple Pleasures, 2009 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Телеведущие Виктория Боня и Володя Тишенков (Шкет) перед началом XIII церемонии вручения премии «Серебряная калоша», 2009 год
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Телеведущие Виктория Боня и Володя Тишенков (Шкет) перед началом XIII церемонии вручения премии «Серебряная калоша», 2009 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Телеведущая, главный редактор газеты Venture Business News Анна Чапман и телеведущая Виктория Боня на красной дорожке перед показом фильма Стивена Содерберга «За канделябрами» в рамках 66-го Каннского кинофестиваля, 2013 год
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Телеведущая, главный редактор газеты Venture Business News Анна Чапман и телеведущая Виктория Боня на красной дорожке перед показом фильма Стивена Содерберга «За канделябрами» в рамках 66-го Каннского кинофестиваля, 2013 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Телеведущие Виктория Боня и Ксения Собчак на открытии первого в России кафе для домашних животных Groom Room холдинга Ginza Project, 2011 год
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Телеведущие Виктория Боня и Ксения Собчак на открытии первого в России кафе для домашних животных Groom Room холдинга Ginza Project, 2011 год 
© Алексей Куденко/РИА Новости
Виктория Боня на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского кинофестиваля, 2019 год
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Виктория Боня на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского кинофестиваля, 2019 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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Виктория Боня на показе коллекции одежды дизайнера Даши Гаузер в Центре международной торговли в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia, 2011 год
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Виктория Боня на показе коллекции одежды дизайнера Даши Гаузер в Центре международной торговли в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia, 2011 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Виктория Боня с мужем Алексом Смерфитом перед премьерой фильма «99 домов» режиссера Рамина Бахрани на красной дорожке 71-го Венецианского международного кинофестиваля, 2018 год
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Виктория Боня с мужем Алексом Смерфитом перед премьерой фильма «99 домов» режиссера Рамина Бахрани на красной дорожке 71-го Венецианского международного кинофестиваля, 2018 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля, 2018 год
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Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля, 2018 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Телеведущая Виктория Боня, актриса Екатерина Шпица и певица Катя Лель на съемках шоу Первого канала «Вышка», 2013 год
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Телеведущая Виктория Боня, актриса Екатерина Шпица и певица Катя Лель на съемках шоу Первого канала «Вышка», 2013 год 
© Global Look Press
Виктория Боня на показе коллекции Chapurin в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia, 2013 год
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Виктория Боня на показе коллекции Chapurin в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia, 2013 год 
© Антон Денисов/РИА Новости

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Виктория Боня на премьере сериала «Кеша должен умереть» в кинотеатре «Москва», 2023 год
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Виктория Боня на премьере сериала «Кеша должен умереть» в кинотеатре «Москва», 2023 год 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости

Виктория Боня родилась 27 ноября 1979 года в Краснокаменске в Забайкалье. После школы переехала в Москву, отучилась на бухгалтера и начала строить модельную карьеру. В 2001 году представляла Россию на конкурсе «Мисс Земля», а в 2006-м устроилась работать на телевидение — вела передачу «Cosmopolitan. Видеоверсия», а также несколько программ на MTV.

Широкому зрителю Боня запомнилась как участница «Дома-2», в котором она снималась 11 месяцев. Также ее можно было увидеть в реалити-шоу «Без страховки», «Форт Боярд» и «Звезды в Африке». Был у Бони и опыт съемок в кино и сериалах: она играла, например, в 16 эпизодах «Универа» и российско-американском боевике «Максимальный удар».

Также Боня известна как модель и амбассадор брендов, основательница своей марки косметики и блогер с миллионной аудиторией. Свои успехи Боня пытается «продать», устраивая курсы и ретриты, из-за чего сталкивается с обвинениями в инфоцыганстве.

«Я живу в свое удовольствие, по своим законам, следуя своим чувствам и желаниям, не оглядываясь на посторонних людей. Я всегда верю в лучшее. Если сегодня мне жизнь не дает чего-то, значит, она приготовила что-то лучшее впереди. Так и происходит», — говорила она о себе.

Во время пандемии COVID-19 Боня отметилась неоднозначными высказываниями: она активно распространяла конспирологическую теорию о якобы связи распространения коронавируса с влиянием вышек связи 5G и заявляла, что людей по всему миру «устрашают» инфекцией, чтобы «вакцинировать и установить чипы». Однако впоследствии сообщила, что сама привилась от COVID — по ее словам, «добровольно-принудительно».

С 2011 года Боня живет в Монако. С 2010 по 2017 год была замужем за бизнесменом Алексом Смерфитом, у пары есть 12-летняя дочь. В свободное время Боня занимается альпинизмом: среди покоренных ей вершин — Монблан-дю-Такюль в Альпах (высота 4248 м) и Манаслу в Гималаях (8163 м).

Шоу-бизнес
Фото
Виктория Боня
Москва
Монако