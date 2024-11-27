Бывшая жена Моргенштерна снялась в скотче на голое тело

Бывшая жена российского рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина похвасталась фигурой на фото в откровенном образе. Пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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24-летняя инфлюэнсерша приклеила скотч на голое тело, отказавшись от топа и нижнего белья. Знаменитость также надела оверсайз-брюки из белого меха и туфли на высоком каблуке и платформе. При этом тело блогерши покрывали блестки, а на лицо она нанесла сияющий макияж.

Ранее в ноябре возлюбленная российского рэп-исполнителя Face (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и блогерша Марьяна Ро также похвасталась мускулами на откровенном фото.