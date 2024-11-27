Выступления певца Филиппа Киркорова на предновогодних корпоративах подешевели за месяц с 15 млн до 10 млн рублей из-за отсутствия заказов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, в начале ноября позвать артиста на новогоднюю вечеринку стоило 15 млн рублей. Однако многие просто не способны заплатить столько поп-королю, выступление которого стабильно дорожало в последние годы. В результате и в декабре, и в январе у Киркорова есть свободные даты для участия в мероприятиях.

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Ранее Mash сообщал, что Киркоров согласен сыграть Деда Мороза на новогоднем корпоративе за 12 млн рублей. Кроме того, за отдельный прайс он готов обсуждать и иные «авантюры». Из требований у певца гримерка с зашторенными окнами, шесть банок колы с сахаром и без, виноград, яблоки, нарезки, а также сопровождение службы безопасности и наличие на мероприятии правоохранителей.