Раскрыта стоимость выступления Киркорова на новогоднем корпоративе

За выступление певца Филиппа Киркорова на новогоднем корпоративе придется заплатить 10 миллионов рублей, а в случае, если от исполнителя потребуется нарядиться в костюм Деда Мороза — 12 миллионов. Расценки артиста и его райдер раскрывает Mash.

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За отдельную плату Киркоров готов обсуждать и другие детали выступления. Свободных дат, согласно информации источника, у него достаточно много.

В райдер поп-музыканта входят гримерка с зашторенными окнами, шесть банок Coca Cola с сахаром и без, фрукты, нарезки и так далее. Кроме того, Киркоров требует команду службы безопасности и участие правоохранителей.

Киркоров заступился за певицу Глюкозу

Ранее стало известно, что московские Деды Морозы могут заработать около 200 тысяч рублей за роль армянского, грузинского, азербайджанского или татарского старца.