53-летняя Марина Федункив подтвердила, что стала мамой

Недавно появилась информация, что в октябре 53-летняя звезда «Реальных пацанов» Марина Федункив впервые стала мамой. Актриса не подтверждала, но и не опровергала новость. Однако ее директор все же заявил, что это неправда. Сегодня выяснилось, что Марина действительно родила первенца. Об этом звезда рассказала сама в интервью «Комсомольской правде», сразу раскрыв массу подробностей.

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«Да, можете поздравлять. Сбылась моя большая мечта: я стала мамой и очень-очень счастлива», — подтвердила Федункив в беседе с изданием.

Марина раскрыла, что у нее родился мальчик, и рассказала, на кого он похож: «Все в мире, кроме этого маленького чуда, мне стало неважно. И теперь все в нашей жизни вращается вокруг него. Внешне он абсолютно папин сын. Да и по характеру, уже можно сказать, тоже».

Экранная мама Коляна из «Реальных пацанов» отметила, что муж поддерживает ее и помогает с ребенком.

«Меня поддерживает супруг, он очень активно занимается с сыном. Моя родственница —профессиональная няня, приехала нас поддержать. А главное, члены моей команды и сотрудники проектов, в которые я вовлечена, выстраивают графики так, чтобы я не перенапрягалась», — поделилась Федункив.

Марина отметила, что приостанавливать актерскую карьеру не планирует — в том числе, потому что боится превратиться в домохозяйку, маму-наседку.