Буйнов прокомментировал слухи об ухудшении состояния здоровья

Народный артист России Александр Буйнов в беседе с ТАСС не подтвердил слухи об ухудшении своего состояния.

Ранее в СМИ сообщалось о присвоении певцу паллиативного статуса в связи с онкологическим заболеванием.

"Ответ - не дождетесь", - ответил Буйнов на вопрос о правдивости информации, касающейся его здоровья.

Певец также отметил, что сейчас у него все в порядке.

Буйнову диагностировали последнюю стадию рака

Буйнов отметит свое 75-летие 24 марта 2025 года, ранее он рассказал ТАСС о том, что 6 апреля даст юбилейный концерт в Кремле. Артист записал около 20 музыкальных альбомов. Среди его наиболее известных песен: "Я знал любовь", "Мы в ответе за тех", "Посидим-помолчим", "Падают листья", "Пустой бамбук", "Горький мед", "Люди встречаются".