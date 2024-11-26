«Ленинград» выпустят новый альбом «Синяя богиня» 29 ноября

Рок-коллектив «Ленинград» представит новый, уже второй за месяц релиз «Синяя богиня» 29 ноября. В лонгплей войдут 14 песен, которые Сергей Шнуров отобрал из написанных 20.

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По словам музыканта, на запись свежего альбома его подтолкнуло недавнее сотрудничество с певицей Инстасамкой над EP «Бумеры и зумеры». «Мне как-то захотелось сделать подарок для таких людей, которые еще привыкли слушать пластинки», — поделился Шнуров с ТАСС.

«Синяя богиня» охватит темы «из жизни современного города», расскажет о «социальных новых коллизиях» вроде погони людей за модной «осознанностью». В качестве вокалистки выступит Ксения Руденко. «Ленинград» уже выпустили тизер к клипу на композицию из грядущего студийника. В ролике приняла участие актриса Валерия Федорович.

Ранее выяснилось, что Инстасамка не стала постоянной солисткой группы.