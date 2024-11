U2 работают с Брайаном Ино над «научно-фантастической фолк-музыкой»

Ирландская рок-группа U2 пишет новую музыку с легендой эмбиента Брайаном Ино. По словам гитариста коллектива Эджа, в предстоящем лонгплее артисты собираются изменить свое звучание.

В программе на BBC Radio 2 музыкант охарактеризовал свежий материал U2 как «какую-то сумасшедшую научно-фантастическую ирландскую народную музыку». Эдж уточнил, что пока не уверен, станут ли эти треки частью грядущего студийника команды. Он также намекнул, что в записи могут принять участие несколько ирландских исполнителей.

Недавно группа представила переиздание альбома How To Dismantle An Atomic Bomb (2004) с неизданными песнями и раритетами.