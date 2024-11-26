Кортни Лав рассказала, с кем из музыкантов мечтает поработать

Кроме того, американская рок-артистка призналась, что в записи ее нового сольного альбома примет участие ее любимый гитарист, участник группы Echo & the Bunnymen Уилл Сарджент.

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В интервью The Standard Кортни уточнила, что обращалась с просьбой о фите и к певице PJ Harvey, но та ей не ответила. Лав посчитала такое поведение очень грубым, о чем и написала коллеге. При этом исполнительница отметила, что первые пять студийников Полли Джин «великолепны».

Среди исполнителей, которыми она восхищается, артистка также назвала Stormzy, Doja Cat и Lorde.

Известно, что для предстоящей пластинки Кортни записал вокал Майкл Стайп из коллектива R.E.M. Релиз станет для рокерши первым сольником с 2004 года. Даты релиза работы пока нет.

Ранее Лав выставила на благотворительный аукцион рукописный текст песни Violet ее группы Hole.