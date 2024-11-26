Ксения Бородина ответила, где и с кем планирует встречать Новый год

Главный праздник все ближе, и поклонники начали интересоваться у звезд, где те планируют встречать Новый год.

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Сегодня такой вопрос задали Ксении Бородиной в запрещенной сети. Телеведущая рассказала, что 2025 год застанет не дома и вообще не в Москве. Конкретных стран, городов и мест Ксения не назвала, но отметила, что улетит на приличное расстояние от российской столицы, и дала одну подсказку.

«В этом году мы всей семьей улетим далеко, туда, где я была всего лишь 1 раз, и вот, решила вернуться», — написала Ксения Бородина.

Уходящий 2024 год, напомним, Ксения Бородина встречала в Москве. Телеведущая собирала гостей у себя дома.