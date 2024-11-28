Мадонна показала редкое фото 94-летнего отца

Певица Мадонна показала редкую фотографию своего 93-летнего отца Сильвио Энтони Чикконе. Артистка призналась, что ее родитель научился делать селфи.

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«Мой папа такой милый. Его первое селфи. 94-летний молодой человек», — в своем блоге.

© PrtScr страницы Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мадонна неоднократно критиковала отца и говорила, что в детстве он никогда ее не баловал. При этом певица не скрывает, что благодарна родителям за то, что научили ее достигать своих целей с помощью труда.

Две недели СМИ сообщали, что Мадонна рассталась с 28-летним бойфрендом Акимом Моррисом. 66-летняя артистка никак не комментировала эти слухи, но опубликовала в соцсети новые снимки с возлюбленным. Кадры доказывают, что в паре царит идиллия.

До него у звезды был роман с 30-летним боксером Джошем Поппером. Мадонна рассталась с возлюбленным из-за загруженного графика.