Лолита отменила концерты в регионах

Певица Лолита Милявская отменила все мероприятия за пределами Москвы. Как сообщает Telegram-канал Shot, по меньшей мере до конца года она не собирается выезжать в регионы и активно берет заказы на корпоративы.

Лолита готова работать в усиленном режиме и выступать на нескольких вечеринках за день, беря за каждый выход на сцену по 4 млн рублей. Больше всего требований у артистки к перевозке: подвозить ее должны на Mercedes-Benz или Toyota Land Cruiser, без музыки и со спокойным водителем.

На каждом мероприятии певица просит организовать присутствие скорой помощи, а также полиции или лицензированного частного охранного предприятия. Выносить цветы на сцену можно лишь после песни «Пошлю его на». Также Лолита требует от организаторов исключить «необоснованный нагон зрителей». При этом не до конца понятно, что под этим подразумевается.