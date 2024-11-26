18-летняя невеста Григория Лепса назвала певца своим фанатом

Невеста Григория Лепса, Аврора Киба, назвала певца своим фанатом. Девушка опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

18-летняя Аврора Киба в начале ролика процитировала фанатов, которые спрашивали, можно ли с ней сфотографироваться. Следом девушка показала снимок с возлюбленным Григорием Лепсом и заявила, что не отказывает поклонникам. На фото пара была запечатлена в автомобиле. Предположительно, кадр был сделан перед церемонией вручения премии МУЗ-ТВ.

Григорий Лепс впервые появился на публике с избранницей на Петербургском международном экономическом форуме. Позже Аврора Киба опубликовала в личном блоге подарок от артиста — кольцо с бриллиантом. Девушка лаконично подписала снимок: «Коротко, но ясно».

На премии МУЗ-ТВ влюбленные держались за руки, не скрывая чувств. Когда у Григория Лепса спросили, является ли Аврора Киба его невестой, то певец заявил, что она якобы еще не решила, но, скорее всего, да.

В сентябре Григорий Лепс объявил Кибу женой. В ролике, сделанном во время одного из концертов артиста, один из зрителей подарил певцу портрет женщины. Лепс спросил, кто это такая. Он пошутил, что супруга его может выгнать из дома из-за такого. Сама Киба новости о смене статуса никак не комментировала.