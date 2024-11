Тур Трэвиса Скотта Circus Maximus стал самым успешным сольным рэп-туром

Гастроли хип-хоп-звезды Трэвиса Скотта Circus Maximus в поддержку альбома UTOPIA (2023) установили рекорд, собрав 209,3 миллиона долларов. Таким образом, тур стал самым кассовым в истории для концертов рэпера, выступающего сольно.

© Звук

Скотту удалось продать 1,7 миллиона билетов на 76 шоу, прошедших на четырех континентах, сообщает Billboard. Самым прибыльным стало октябрьское выступление в Мельбурне, собравшее 12,6 миллиона долларов.

Ранее успешные хип-хоп-музыканты вроде 50 Cent и Ники Минаж, собравшие по 100 миллионов, выступали только в Северной Америке и Европе. Circus Maximus проигрывает только турне JAY-Z и Бейонсе On the Run II, состоявшемуся в 2018-м. Ранее титул наиболее кассового сольного рэп-тура принадлежал It’s All A Blur Дрейка.

Недавно лейбл Трэвиса обвинил чарт Billboard в подтасовке ради нового альбома Сабрины Карпентер Short’n’Sweet.