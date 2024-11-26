Жена Буйнова отреагировала на новости о неизлечимой болезни мужа

Александр Буйнов проходит курс гормонотерапии после удаления опухоли. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В конце августа артиста госпитализировали. В больнице он обследовался и прошел гормональное лечение. 7 ноября Буйнов снова оказался в больнице, но лишь на день и в рамках дневного стационара. Сейчас певцу назначили паллиативное лечение лекарствами.

В беседе с журналистами жена Буйнова опровергла новости о неизлечимом состоянии артиста. По ее словам, Александр может выступить «даже в космосе». Также она рассказала об участии мужа в новогодних концертах.

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Ранее помощница Буйнова не подтвердила слухи о паллиативном статусе певца. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Лариса Лужина вышла на связь после новостей о болезни.