Сергей Шнуров отказался вновь стать наставником шоу «Голос»

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров не займет судейское кресло в 13-м сезоне вокального проекта «Голос». По словам музыканта, у него больше нет на это времени.

«Меня позвали, но я что-то как-то уже все. Я всех наставил, мне кажется, на путь истинный», — признался Шнуров в беседе с ТАСС. Артист уточнил, что сейчас ему хочется сделать что-то самому, а не учить других.

Также Сергей рассказал, что предстоящая пластинка «Ленинграда» получила название «Синяя богиня», а ранее носила имя «Эксклюзив». Для релиза было написано около 20 песен, но в треклист вошло лишь 14. Лонгплей затронет темы «широкого спектра из жизни современного города».

Песни должны быть короткими, альбомы должны быть еще короче, чем песни. Сергей Шнуров музыкант

В начале месяца коллектив Шнурова и певица, блогер Инстасамка представили совместный студийник «Бумеры и зумеры». Постоянной солисткой «Ленинграда» девушка не стала.