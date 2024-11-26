Буйнову диагностировали последнюю стадию рака

Певцу Александру Буйнову присвоили паллиативный статус из-за последней стадии онкологического заболевания. Как сообщает Telegram-канал Shot, медики больше не видят возможностей для ремиссии у артиста.

Буйнов страдает от рака предстательной железы. Из-за ухудшения состояния он попал в стационар московской больницы. Музыканту назначили все необходимые препараты и лекарства на «экстренный случай». Также прописали пить много воды и термическую диету.

Заболевание у артиста впервые выявили еще в нулевых. Буйнов в 2011 году заявлял, что у него началась ремиссия, однако после певец пережил несколько рецидивов. Врачи неоднократно проводили музыканту операции и удаляли метастазы.

Дарья Донцова рассказала интригующие подробности о смерти Левкина

Напомним, что Буйнов начал свою карьеру еще в советские годы, а первую широкую популярность получил в составе ансамбля «Веселые ребята». В 90-е стал выступать сольно и выпустил свои наиболее известны песни: «Падают листья», «Пусть», «Горький мед», «Я знал любовь» и другие.