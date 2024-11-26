Вдова Левкина оправдалась за укладку и улыбку на похоронах

Вдова солиста группы «На-На» Владимира Левкина Марина в шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, что улыбалась на похоронах мужа, поскольку исполняла последнюю волю супругу — он просил ее не плакать. А укладку и макияж, за которые ее осудили фанаты артиста, она сделала, так как муж не любил платки.

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Вовка жить не мог без моей улыбки. И терпеть не мог платки на голове, — объяснила Марина.

Журналист Феликс Грозданов и друг семьи Левкина заметил, что певец любил, когда «его красавица-жена смотрится эффектно и все ею любуются». Однако, добавил он, на самом деле смерть супруга для Марины — тяжелейший удар.

Но сам Левкин просил не убиваться по нему, вряд ли он хотел, чтобы его жена и дочери плакали, кричали и рвали на себе волосы, — подчеркнул Грозданов.

Старшая дочь Левкина Виктория объяснила, что позитивный настрой семьи на похоронах связан с младшей сестрой Никой, которой 12 лет. Улыбками они пытались поддержать девочку, уточнила она.

И можно найти записи, где я обнимаю Нику, улыбаюсь и что-то ей говорю, потому что когда она видит, что мама не держит себя и плачет, здесь начинается тоже другая реакция, — сказала Виктория.

Левкин умер 17 ноября на 58-м году жизни. За несколько дней до этого его госпитализировали в больницу с подозрением на пневмонию.