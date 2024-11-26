Настя Ивлеева намекнула на новый роман

В 2021 году стало известно, что всего через два года после бракосочетания блогер Настя Ивлеева и певец Элджей разводятся. После этого сердце Насти оставалось свободным, и найти достойного ухажера не получилось даже в рамках шоу «Сердце Насти».

Сейчас о личной жизни Ивлеевой мало что известно. После скандала с «голой вечеринкой» экс-ведущая «Орла и решки» старается не появляться на публике и редко общается с прессой.

Однако недавно Настя намекнула, что в ее жизни произошли серьезные перемены. На своей странице в социальной сети девушка опубликовала снимок с племянницей, сделанный во время визита домой.

«Приехала знакомить парня с семьей», - подписала кадр Ивлеева.

Поклонники заподозрили, что у Насти серьезные отношения с загадочным мужчиной, которого даже не стыдно показать родным и близким.

Ранее певец Олег Майами рассказал о коротком романе с Ивлеевой и назвал причину расставания с ней.

Также Филипп Киркоров обвинил Настю в том, что она даже не извинилась перед ним за последствия участия в ее «голой вечеринке».

«Просто мимо проходил, а получил по полной программе, хотя я там даже не был внутри», – рассказал Филипп.

Напомним, его вырезали из сериала «Сваты», а также убрали его имя с афиши ежегодного музыкального фестиваля «Золотой граммофон».

Настя не стала молчать и опубликовала язвительный пост на своей странице в социальной сети.