«Девке 100 лет, а выглядит на 18»: Лебедев назвал самую сексуальную звезду

Дизайнер Артемий Лебедев побывал на подкасте у певца Филиппа Киркорова и там озвучил, кто является самой сексуальной звездой.

Киркоров расспрашивал Лебедева о работе, доходах и хобби, а затем перешел к вопросам о личной жизни. Выяснилось, что после развода с женой большинство их десяти детей проживают с ним, так как у него больше места и возможностей обеспечить им комфорт.

Также артист спросил, кого из знаменитостей Лебедев считает самой сексуальной российской звездой. Дизайнер назвал певицу Наталью Ионову, отметив ее молодость и ухоженность, несмотря на то, что ей уже 38 лет.

— Глюк’оZа — самая сексуальная! Девке 100 лет уже, а она выглядит на 18, — заявил дизайнер.

Киркоров принял участие в шоу «Звезды» на НТВ, возглавив команду «Борцов». Он удивил всех своим чувством юмора и умением посмеяться над собой, чем особенно впечатлил дизайнера Артемия Лебедева, входившего в состав жюри. Хотя многих пугали строгость и неприступность Лебедева, Киркорова это не смутило. В подкасте для платформы VK певец рассказал, что сначала считал дизайнера странным, но после получасового общения проникся к нему уважением.

— Вы — самый интересный собеседник за весь сезон, — резюмировал король эстрады.

Дизайнер Артемий Лебедев после путешествия в Афганистан назвал один из самых глупых запретов в этой стране.