Шнуров отказался быть наставником шоу «Голос»

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров отказался от участия в новом сезоне музыкального проекта "Голос". Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Меня позвали, но я что-то как-то уже все. Я всех наставил, мне кажется, на путь истинный. Нет. Нет времени", - рассказал музыкант, отвечая на вопрос о возможном возвращении в качестве наставника в шоу "Голос".

Он пояснил, что ему стало жалко тратить время на обучение других, а не на собственное творчество. "Как-то так я, честно говоря, расписался, что мне жалко тратить это время на обучение кого-то другого. Мне хочется самому что-то поделать", - сказал артист.

Несмотря на нежелание вернуться в проект, Шнуров назвал опыт участия в нем положительным.