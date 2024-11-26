Родные артиста не верят в то, что он сгорел от онкологии. С заявлением, что смерть экс-солиста группы «На-На» не была обычным стечением обстоятельств вышла старшая дочь. Она уверена, папу сгубило нечто иное, только пока они не могут разобраться, что именно.

«Это был не рак», — смело заверяет заплаканная девушка.

Гибель родного отца стала для неё настоящей трагедией. По словам Вероники, папу увезли вечером пятницы. Он пожаловался на головную боль и кашель, поэтому вызвал скорую помощь. К слову, певец даже не разбудил младшую дочь Нику, потому что был уверен, что через пару дней вернётся домой. Однако в воскресенье утром им позвонили из больницы и сообщили, что Лёвкина не стало.

С тем, что онкология могла так быстро прогрессировать, не согласна и супруга Владимира – Маруся. Женщина рассказала в эфире телепередачи «Звёзды сошлись», что летом этого года Лёвкин проходил полное обследование. Он делал КТ, рентген лёгких – всё было чисто. Даже сдавал онкомаркеры, которые показали все значения в пределах нормы.

Однако писательница Дарья Донцова уверяет, что анализ на опухолевые маркеры не всегда бывает информативен. Тем более, когда речь идёт о раке лимфатической системы. Онкомаркеры — это немножко лукавый диагноз. Он очень лукавый, и об этом судить может только врач в сочетании с другими анализами. То, что было у Володи, — это настолько коварно! Это лимфатическая система. Если болит палец — палец тебе отрезали. А здесь как водопровод — идет по всему телу», — рассказывает писательница, которая также борется с онкологией. Прокомментировала смерть музыканта и пластический хирург, которая делала операцию Лёвкину летом этого года. Она рассказала, что видела музыканта 12 ноября в клинике. Он выглядел вполне нормальным и здоровым. Тогда он обратился за помощью к медикам, чтобы провести уходовые процедуры.