Бывший ведущий Первого канала высказался об эмиграции

Бывший ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале, историк моды Александр Васильев высказался об эмиграции. В беседе с проектом «Нежный редактор», выпуск которого доступен на YouTube, он назвал переезд за рубеж лотерейным билетом.

«Кому-то повезло, кому-то нет. Много зависит от ваших способностей и энергии — к таланту, к языкам, к работоспособности, к коммуникабельности», — сказал Васильев в интервью, которое записывалось в Париже.

Историк моды также призвал эмигрантов уважать законы и принципы чужой страны.

«Модный приговор» и ряд других развлекательных передач перестали выходить на Первом канале в феврале 2022 года. После этого неоднократно появлялся слух о том, что Васильев эмигрировал из России, однако историк моды эти сообщения опровергал.

Ведущий заявлял, что живет в разных странах, включая Россию.