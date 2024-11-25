Рэпер Натан вернулся к жене после измен с Лерчек и Бьянкой

В Сети уже достаточно давно судачат о скандальных выходках рэпера Натана (настоящее имя — Алишер Мирзохонов). Все началось с того, что артист отправился на реалити-шоу в Колумбию, где закрутил роман с блогершей Лерчек. Параллельно со звездой соцсетей в объятиях артиста оказалась и певица Бьянка. Ситуацию усугубляет то, что Натан — женатый человек.

Супруга рэпера Анастасия ранее признавалась, что она разорвала отношения с мужем еще до его отъезда в Колумбию. Правда, другие участники шоу в этом не уверены. Говорят, что музыкант на проекте созванивался с родными и неплохо с ними общался. О возможном примирении после измен не было и речи.

Однако сегодня журналистка Алена Жигалова (псевдоним — Алена, Блин) поделилась некоторой информацией. По ее словам, Анастасия уже давно простила Алишера и приняла его обратно в семью. Слова блогерши привели в Telegram-канале «Звездач».