Раскрыт многомиллионный гонорар Дмитрия Нагиева

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что гонорар Дмитрия Нагиева за выступление на корпоративах составляет от 13 до 15 млн рублей. Его слова передает сайт «Страсти».

Дворцов назвал Нагиева востребованным актером у заказчиков, но подчеркнул, что шоумен нечасто «выходит куда-то в принципе сейчас». По словам эксперта, Нагиев соглашается на проведение мероприятий выборочно.

«С ним очень легко работать. Он очень хороший, добрый мужик. Ну и, соответственно, такой добропорядочный, я бы сказал, тактичный, безумно талантливый», — добавил Дворцов.

Недавно продюсер раскрывал, что шоумен Александр Ревва повысил свой гонорар до 5–6 млн рублей перед предстоящими новогодними корпоративами. Дворцов отмечал, что заработок артиста никак не пострадал, несмотря на недолгую пропажу из публичного поля после начала СВО.

«После начала СВО он пропал из медиаполя безусловно. А сейчас вновь начал выступать. Как ему это удалось? Могу сказать, что есть свои договоренности», — заявлял эксперт.

В марте 2024-го Александр Ревва опроверг слухи об эмиграции из России. Он также назвал ложью информацию о том, что уезжал из России.