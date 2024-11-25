Водонаева резко осудила роман Бородиной и Сердюкова

Ведущая категорически против этих отношений.

Алена Водонаева высказала свое мнение об отношениях Ксении Бородиной с ее бойфрендом. Несколько месяцев назад экс-ведущая «Дома−2» начала встречаться с Николаем Сердюковым. Ксения, судя по всему, настроена серьезно — она даже заявила, что готова к семье. Однако Водонаева предостерегла Бородину от поспешных решений. На днях Алена обратилась к Ксении в своем телеграм-канале.

«Ксюша, вообще не моё дело, но выходить замуж за „Косинусов“ можно по приколу лет в 30 — 30 с небольшим. Тем более у тебя это уже было. Слишком не равный вес для семейной жизни. Живи, кайфуй, встречался с кем хочешь, строй карьеру, создавай капитал, ты все это успешно делаешь. Котом Эскобаром молю — не выходи за него замуж!» — написала Водонаева.

Подписчицы Алены поддержали ее точку зрения.

«Ещё один альфонс», «Дельный совет! По факту», «Я бы прислушалась! Когда недруг даже оберегает от такого шага, то точно не стоит», «Он такой скользкий», «У Ксении с каждым разом мужчины все альфонистее», — прокомментировали фолловеры.

Недавно мы писали, что Бородина обратилась к знакомому нумерологу. Специалистка по цифрам сделала расклад и сказала, что Сердюков — судьба Ксении. А в 2025 году в их жизни случится знаменательное событие. Но какое именно, ведущая раскрывать не стала.