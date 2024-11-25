Бурунов рассказал о расставании с возлюбленной

Российский артист, пародист и телеведущий Сергей Бурунов рассказал, что расстался с возлюбленной. Его слова приводит Telegram-канал «НеМалахов».

«Расставание — маленькая смерть. Была часть тебя — и ее нет. Тяжело все, душевные травмы заживают нескоро. Там йодом не помажешь», — поделился он.

Ранее на безымянном пальце возлюбленной Сергея Бурунова 35-летней бизнесвумен Екатерины Леви заметили кольцо. Пара посетила свадьбу популярного комика, звезды шоу Comedy Club Гарика Харламова и актрисы Катерины Ковальчук. На мероприятии Бурунов и Леви не скрывали своих чувств — они вышли на медленный танец под песню Сосо Павлиашвили «Небо на ладони», после чего поцеловались.