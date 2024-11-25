Дочь и вдова Левкина почтили память артиста

17 ноября внезапно скончался экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин. По официальной версии, артист ушел из жизни из-за пневмонии, но родные исполнителя допускают и вероятность врачебной ошибки. Вдова и дочь певца почтили его память в девять дней со дня смерти.

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Супруга Владимира Маруся кратко написала в своем блоге: «9 дней» под портретным фото артиста, на котором он задумчиво смотрит вдаль.

К вдове певца обратились со словами поддержки многие звезды российского шоу-бизнеса. Марию поддержали Юлия Проскурякова, Юлия Беретта и другие знаменитости.

«До сих пор не могу поверить в то, что произошло! В сердце каждого из нас Владимир будет всегда… Очень горько», «Маруся, держитесь, ради дочери», — написали они.

Старшая дочь исполнителя Виктория растрогала подписчиков семейным видео. На архивных кадрах наследница Левкина показала себя маленькой с отцом. Также на них попала и ее сестра Ника.

«Сегодня 9 дней, как некого назвать папой», — написала 31-летняя Виктория.

Первой женой знаменитости была Марина Левкина. В браке появилась дочь Виктория. Второй избранницей Левкина стала Оксана Олешко. В 2012 году артист женился на актрисе Марине Ичетовкиной, подарившей ему дочь Нику.

Ранее сестра Владимира Левкина рассказала про состояние его 85-летней матери после похорон.