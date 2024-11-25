Концерт Глеба Самойлова сорвался в Екатеринбурге во второй раз

В Екатеринбурге отменили концерт Глеба Самойлова. Музыкант планировал представить шоу, которое переносили с августа. Тогда этому поспособствовали активисты из «Русской общины». По словам общественников, певец в своих интервью неоднократно высказывал слова в поддержку Украины и осуждал СВО.

«Мероприятие „День Рождения Глеба Самойлова — Все Хиты Агата Кристи!“, запланированное на 4 января 2025 в клубе „Фабрика“, отменено. Приносим извинения за причиненные неудобства», — сообщает билетный оператор.

Судя по гастрольному графику, также не состоятся ноябрьские выступления в Уфе и Краснодаре.

Этим же летом Глеб Самойлов попал в скандал в Красноярске: поклонникам показалось, что артист едва стоял на ногах и не мог держать микрофон, в итоге песню за него пришлось допеть гитаристу. Директор музыканта Дмитрий Хакимов заявлял URA.RU, что рокер находится в прекрасной форме, а видео вырвано из контекста и является происками конкурентов. Вадим Самойлов, лидер группы «Агата Кристи», прокомментировал выступление своего брата. Он заявил, что Самойлов-младший и его концертный директор являются противниками СВО и не должны были выступать на патриотическом мероприятии.