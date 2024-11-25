Якубович со скандалом ушел со съемок шоу

Российский телеведущий Леонид Якубович со скандалом ушел со съемок нового выпуска шоу «Что было дальше». Соответствующая видеозапись появилась в официальном Telegram-канале «ЧБД». На кадрах видно, как народный артист России спускается по лестнице, а за этим наблюдает комик Алексей Щербаков.

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Вы же не дали рассказать. Теперь тайна останется тайной, — заявил Якубович.

После этого Щербаков поинтересовался у артиста, придет ли он на съемки шоу еще раз, но ответа не последовало. Видео оборвалось, поэтому неизвестно, вернулся ли Якубович в студию. Также неясно, кто именно опубликовал видеозапись в Сети.

Ранее стендап-комик Гурам Демидов извинился за свою шутку о жителях России, заявив, что никого не хотел обидеть. На одном из концертов он рассказал, что Бог с русскими, потому что Иисус открыл сеть алкогольных магазинов и теперь в каждом доме «есть вино по цене воды». Шутка не понравилась в том числе активистам движения «Сорок сороков» и депутату Госдумы Михаилу Матвееву. Они обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить выступление комика на предмет оскорбления чувств верующих.

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До этого председатель общероссийского общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что стендап-комик Артур Чапарян должен поддержать СВО, а часть вырученных средств пожертвовать на гуманитарные цели. По его словам, артист имеет право вернуться в Россию ради 700-тысячного гонорара, но только обозначив позицию по спецоперации.