54-летняя Клаудия Шиффер восхитила фанатов внешним видом

Супермодель Клаудия Шиффер восхитила фанатов внешним видом. Фото и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

Папарацци подловили 54-летнюю Клаудию Шиффер, когда она направлялась на свидание с 53-летним супругом, режиссером Мэттью Воном. Влюбленные посетили ресторан итальянской кухни Giorgio Baldi в Санта-Монике. Супермодель была одета в сине-красное платье-миди в стиле бохо с цветочным принтом и черные кожаные сапоги на каблуках. Звезда подиумов распустила волосы и сделала макияж в естественном стиле. Мэттью Вон выбрал черную толстовку, синюю куртку, джинсы, белые кеды и кепку.

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Читатели Daily Mail восхитились внешним видом Клаудии Шиффер.

«Она — удивительный пример того, как стареть изящно», «Она выглядит прекрасно. Обожаю этот образ и ее естественное сияние», «Клаудия выглядит великолепно, она почти не изменилась. Ее муж выглядит старше», «Хорошие гены», «Все еще великолепна», — писали в комментариях.

Клаудия Шиффер замужем за режиссером Мэттью Воном с 2002 года. Свадьба влюбленных прошла в Англии, в сельской церкви XIV века. У пары трое детей: 19-летний Каспар, 18-летняя Клементина и 12-летний Козима.