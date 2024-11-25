Беретта заявила о настоящей причине смерти Левкина

Смерть Владимира Левкина повергла в шок всю страну. Но еще больший шок у публики вызвал слух о том, что любимый всеми исполнитель мог пристраститься к алкоголю. В специальном разговоре с “POPCAKE” экс-солистка группы «Стрелки» Юлия Беретта высказала свое мнение относительно происходящего в жизни звезды.

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Она поспорила с Герой Иващенко относительно того, что тот мог злоупотреблять. Девушка уверена, что смерть наступила вовсе не из-за любви к спиртому, а из-за диагноза, с которым тот боролся около 20 лет.

“Он ушел не из-за того, что выпивал. Он ушел из-за того, что так сложились звезды. У него была страшная болезнь. Она может в любой момент вернуться. Он не был человеком, который пил. Он время от времени выпивал”, — утверждает вокалистка.

Публика, к слову, также осталась на стороне звезды и отказалась верить в то, что Владимир Александрович мог заливать горе спиртосодержащим. Он всегда был очень позитивным, улыбчивым, боролся до последних сил и не показывал общественности своей слабости.

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