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У Егора Крида нашли сотни штрафов за нарушение ПДД

Telegram-канал «Звездач» утверждает, что автомобили певца Егора Крида получили почти 400 штрафов за нарушение правил дорожного движения. По данным канала, общая сумма штрафов достигает 470 тысяч рублей.

У Егора Крида нашли сотни штрафов за нарушение ПДД
© РИА Новости

Как утверждает «Звездач», на Mercedes певца было начислено 212 штрафов. А на его Lamborghini якобы пришло 177 штрафов.

За какой период времени были назначены все эти штрафы, не уточняется. Также неизвестно, находился ли сам Крид за рулем в момент нарушений ПДД. По данным Telegram-канала, в основном штрафы связаны с превышениями скорости и неправильной парковкой.

Ранее Крид рассказал, что получил штраф после концерта в Москве. Певец отмечал, что причиной стала жалоба на слишком громкую музыку после 22:00. Крид объяснил, что концерт завершился позже, чем должен был.