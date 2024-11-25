У Егора Крида нашли сотни штрафов за нарушение ПДД

Telegram-канал «Звездач» утверждает, что автомобили певца Егора Крида получили почти 400 штрафов за нарушение правил дорожного движения. По данным канала, общая сумма штрафов достигает 470 тысяч рублей.

Как утверждает «Звездач», на Mercedes певца было начислено 212 штрафов. А на его Lamborghini якобы пришло 177 штрафов.

За какой период времени были назначены все эти штрафы, не уточняется. Также неизвестно, находился ли сам Крид за рулем в момент нарушений ПДД. По данным Telegram-канала, в основном штрафы связаны с превышениями скорости и неправильной парковкой.

Ранее Крид рассказал, что получил штраф после концерта в Москве. Певец отмечал, что причиной стала жалоба на слишком громкую музыку после 22:00. Крид объяснил, что концерт завершился позже, чем должен был.