Певица Наташа Королева снялась с 78-летней мамой после нападок Яны Поплавской. Артистка поделилась семейным кадром в соцсети.

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Людмила Порывай уже много лет живет в США, однако месяц назад она приехала в Россию, что поздравить внука со свадьбой. Актриса Яна Поплавская, известная своим патриотизмом, была возмущена приездом Людмилы и осудила ее за политические высказывания. Ни Наташа, ни ее мама не комментировали нападки. Вместо этого певица опубликовала снимок с родительницей, намекнув, что их не волнует критика.

Артистка приурочила публикацию ко Дню матери.

© Скриншот фото, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

«Берегите маму! Любите, прощайте, не обижайте, не давайте в обиду! Это самый святой человек в вашей жизни», — заявила Королева.

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