Комик Гарик Харламов получил 151 штраф за нарушения ПДД с марта по ноябрь 2024 года. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

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С 2018 по 2024 год Харламов ездил на Porsche Cayenne, однако в феврале сменил машину на китайский Dongfen M-Hero за 16 млн рублей, уточняет канал. Управляя предыдущим автомобилем, он выплатил в общей сложности полмиллиона рублей штрафов.

После покупки нового автомобиля он заплатил уже 127,5 тысячи рублей за 151 штраф. Всего у Харламова 126 штрафов за превышение скорости, 13 за неоплаченный проезд по платной дороге, 4 за парковку в неположенном месте, 4 за нарушение правил расположения ТС на проезжей части, 3 за несоблюдение знаков или разметки, 1 за остановку или стоянку в неположенном месте.

Восемь штрафов по платной дороге, три за превышение скорости и один за стоянку шоумен не оплатил до сих пор.