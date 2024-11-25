Глен Мэтлок из Sex Pistols рассказал, как он чуть не присоединился к Oasis

Британский бас-гитарист Глен Мэтлок, наиболее известный как участник панк-рок-группы Sex Pistols, заявил, что в 1995–1996 годах Oasis приглашали его играть с ними. Однако помощь Мэтлока им в итоге оказалась не нужна, так как они решили проблему со своим басистом.

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По словам Мэтлока, он бы все равно не смог играть с Oasis, потому что им нужен был музыкант, который бы «спокойно стоял на месте». Басист же считал, что у Oasis очень скучные живые выступления и последнее, что им было нужно, — это еще один неподвижный участник. Об этом он рассказал в беседе с NME.

Ранее Oasis анонсировали реюнион-тур. Кто из музыкантов присоединится к братьям Галлахер на сцене, пока неизвестно.