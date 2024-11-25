Умер лидер группы «Крестовый туз» Владимир Козырев

Умер 66-летний лидер группы «Крестовый туз» Владимир Козырев от сердечной недостаточности. О смерти артиста сообщила участница шоу «Конфетка» Лиля Размахова.

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19 ноября ушел из жизни лидер группы «Крестовый туз». Лиля не стала уточнять дату и время церемонии прощания с артистом.

«19.11.24 не стало самобытного артиста в жанре шансон Владимира Козырева, группа «Крестовый туз». Соболезную родным и близким», — написала знаменитость.

Владимир начал писать песни с 13 лет. В 1997 году он создал группу «Крестовый туз», чтобы записать и выпустить первый альбом, Козырев продал автомобиль. Всего коллектив выпустил 14 пластинок.