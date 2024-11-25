Блогер Жека Секси попал в больницу после драки на шоу в Подмосковье

По неподтвержденным данным, блогер Жека Секси попал в больницу после драки на съемках телешоу в подмосковном Красногорске. Он якобы бросил говяжью кость на пол, что оскорбило бойца ММА Тагара Намсараева. Поступок блогера привел к драке. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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— Все случилось 22 ноября на съемках шоу в киностудии «Главкино» в Красногорске. Другой участник шоу — бурят по имени Тагар Намсараев — предложил 27-летнему Евгению Ушакову сломать кость. Национальное состязание называется hэер шаалган. Жека попробовал, но не смог — поэтому бросил кость на пол, — пишет Telegram-канал Mash.

По неподтвержденным данным канала, боец ММА несколько раз ударил Жеку Секси в лицо. После драки пострадавшему стало хуже только к вечеру и он обратился в больницу, добавил собеседник.

Ранее, 25 ноября, следователи возбудили уголовное дело после драки подростков в подмосковной Балашихе. Силовики устанавливают всех участников происшествия.